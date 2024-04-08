Инсайдер рассказал, почему Юран назвал судей после матча «опоссумами»

Иван Карпов в своём телеграм-канале доказал, что Сергей Юран, главный тренер нижегородского «Пари НН» после матча с «Краснодаром» (3:4) в минувшие выходные действительно назвал судей «опоссумами», а не другим более некультурным словом.

«Просто тренер не ожидал увидеть плакат с опоссумом в образе Ракеты из «Стражей Галактики» напротив судейской, поэтому так и отреагировал на эмоциях. Судьи слышали, что Юран прокричал название именно этого милого зверька, а не жуткие оскорбления в их адрес и не занесли слова коуча в протокол», - пишет Карпов.

Напомним, тем не менее КДК РФС рассмотрит слова Юрана. Ему может грозить дисквалификация, сообщил ранее один из источников.