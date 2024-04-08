Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение команды в матче со «Спартаком» (1:2).

«Для нас «Спартак» всегда был раздражителем. Нас не надо было настраивать. Отыграть «Спартак» – это дело чести. Можно было проиграть любому московскому клубу, но «Спартаку» – никогда. Но сейчас время немного другое. Очень много легионеров, для них матч со «Спартаком» – это обычная календарная игра. А для нас матчи со «Спартаком» – это была красная тряпка. Да, вчера «Динамо» играло достаточно хорошо, но случилось то, что случилось. Сейчас сложно подбирать слова», – сказал Петрушин.