Воробьёв: «Наши соперники потеряли очки, это была двойная мотивация»

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Рубин» Дмитрий Воробьёв поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько понимаю, футболисты «Оренбурга» стесняются забивать и не делают это, пока не начнет капитан?

- Да нет, почему? Мы все хотим забить, хотим выигрывать и выходить из той ситуации, в которой мы находимся. Сейчас спасибо всей команде, спасибо болельщикам. Мы сделали шаг вперед. Мы будем дальше двигаться и улучшать свое турнирное положение.

- В этом туре «Оренбург» и «Рубин» играли последними. Помогала вам или вредила информация о том, как сыграли ваши соперники?

- Да, наоборот, я думаю, помогло. Наши соперники потеряли очки, это была двойная мотивация. У нас всё вышло, мы забили три гола. Всех поздравляю с победой.

- Счет по игре?

- Да, безусловно.

- Почему в первой тайме хранили нули?

- Немного неправильно играли, много сваливались во фланги. Между линиями мало получали, во втором тайме исправились чуть, пошли моменты, и отсюда голы.

- Если можно эту статуэтку кому-то передарить, что бы вы с ней сделали бы?

- Габриэлю Флорентину я бы дал, он сегодня просто сумасшедший матч провел. Молодец просто.