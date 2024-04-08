Гранат: «Надеюсь, что теперь Шунин будет первым номером в «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат высказался о поражении «бело-голубых» в дерби с «красно-белыми».

Напомним, матч 23-го тура чемпионата России завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.

«Динамо» подарило победу «Спартаку»? Наверное, не «Динамо», а вратарь. Надеюсь, что теперь Шунин будет первым номером», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Лещук провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 23 гола и шесть раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Сейчас подопечные Марцела Лички занимают третью позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 38 баллов.