Только два игрока этого сезона РПЛ забивали и ассистировали после выхода на замену

Вечером понедельника игрок атаки «Оренбурга» Джимми Марин удачнейшим образом вышел на замену в игре против казанского «Рубина» в РПЛ (3:0). Он оформил ассист, а также забил сам.

Как сообщает Opta Sports, лишь Максим Глушенков в текущем сезоне РПЛ отмечался подобным достижением. В одном из матчей против «Зенита» Максим также вышел на поле на замену, а после забил и ассистировал партнёру.

Что любопытно, в истории «Оренбурга» в РПЛ Марин стал первым игроком, которому удалось выйти на замену, забить и сделать голевую.

Больше подробностей о вечерней игре «Оренбурга» и «Рубина» - в нашем отчёте.