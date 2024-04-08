«Оренбург» впервые в истории клуба не пропустил в трёх матчах Премьер-лиги кряду

Уникальное в истории клуба достижение покорилось «Оренбургу». Вечером понедельника южноуральский коллектив сражался с «Рубином» в заключительной игре 23 тура РПЛ. Оренбуржцам в родных стенах удалось разгромить гостей из Татарстана – 3:0. Все голы были забиты во втором тайме.

Таким образом, «Оренбург» не пропустил уже в третьем матче подряд в рамках Премьер-лиги. Такое, как сообщает Opta Sports, команде ранее никогда не удавалось.

Напомним, что до этого «Оренбург» обыграл дома «Балтику» (1:0) и сыграл в нулевую ничью с «Факелом». А если взять все турниры, то в последних пяти матчах у «Оренбурга» четыре «сухих» встречи – блестящий результат.

Больше подробностей об игре понедельника - у нас в ревью.