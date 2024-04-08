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Акинфеев вспомнил, как пропустил от Роналду

08 Апреля 2024 • 19:02 Комментировать

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как пропустил гол от Криштиану Роналду. Дело было на Кубке конфедераций в 2017 году.

«На Кубке конфедераций он нам забил после навеса. Обычная подача, ждёшь стандартный удар головой. А Роналду ударил головой так, что даже руки не успел поднять», - цитирует Акинфеева Sports.ru.

На Кубке конференций сборная России проиграла Португалии со счётом 0:1. Криштиану Роналду забил гол уже в дебюте встречи – на восьмой минуте. Тот турнир выиграла сборная Германии, обыгравшая в финале Чили со счётом 1:0. Португальцы же с Роналду заняли третье место, обыграв Мексику в матче за бронзу – 2:1.

Акинфеев указал на отличительную черту Месси

Акинфеев рассказал, каков Роналду на поле

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