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Личка не запрещает курить игрокам «Динамо»

08 Апреля 2024 • 19:01 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос том, запрещает ли он курить сигареты своим подопечным.

По мнению специалиста, в настоящее время есть много футболистов, которые курят.

«Я не запрещаю игрокам курить. У каждого своя жизнь, но, когда игрок потеряет из-за этого свою физическую форму, он лишится сначала места на поле, а дальше и контракта», — заявил Личка «РБ Спорту».

Тренер добавил, что не следит за приватной жизнью игроков, он только хочет видеть положительные результаты на поле.

После 22 сыгранных матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

В следующем туре «бело-голубые» сыграют с «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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