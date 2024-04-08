«Оренбург» уверенно переиграл «Рубин» и выбрался из зоны стыковых матчей

«Оренбург» и «Рубин» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 8 апреля на стадионе «Газовик».

Завершали 23-й тур чемпионата России «Оренбург», в четверг выбивший «Ахмат» из кубка, и «Рубин», подходивший к игре в недельном цикле подготовки. Из-за травм казанцы потеряли двух важнейших футболистов – Юрия Дюпина и Сергея Безрукова. Впервые в нынешнем розыгрыше РПЛ в воротах «Рубина» появился Егор Шамов. За атакующей действия «Рубина» отвечали Ранджелович, Вада и Даку.

Однако первую толковую атаку провели футболисты «Оренбурга». Левым флангом пробежались хозяева, в результате пошёл банальный навес и слабый вынос. Прямо на Ярослава Михайлова прилетел мяч и тот с подбора пробил в касание. Мяч пролетел рядом со штангой, а Шамов немного запоздал с броском. «Оренбург» вообще чаще владел мячом, атаковал позиционно, не позволял «Рубину» угрожать воротам Николая Сысуева.

К завершению часа игрового времени казанцы так и не накопили удара в створ ворот, и это, не говоря уже об опасных моментах. Правда, без блеска всё было и у штрафной площади Егора Шамова. Давление «Оренбурга» чаще всего сводилось к постоянным забросам, банальным кроссам. Защита Рашида Рахимова уверенно играла на вынос, а когда мяч добирался до Томпсона или Флорентина, те путались в собственном дриблинге.

Но продолжительные атаки всё-таки возымели эффект. В очередной раз «Оренбург» надолго окопался у штрафной площади Шамова, наконец Хорди Томпсон завершил возиться с мячом на правом фланге и своевременно подключил Гогличидзе. Лео забежал, навесил к линии вратарской площади, набежавший Дмитрий Воробьёв в касание пробил головой – 1:0.

Только после пропущенного мяча «Рубин» взбодрился. Зотов заработал стандарт, Вада аккуратно навесил, а Сысуев ошибся на выходе. Вуячич по упавшему мячу пробил неудачно – точно в ноги голкиперу, а забравший добивание Ашурматов попал в сетку только с внешней стороны. Вскоре атакующая активность гостей упала из-за травмы Мирлинда Даку, вместо него Рахимов выпустил 17-летнего иранца Касра Тахери, дебютировавшего в РПЛ.

Более «Рубин» не создал проблем обороне «Оренбурга», а вот хозяева на последних минутах основного времени ещё упрочили преимущество. Сначала Брайан Мансилья ювелирным навесом от угла поля нашёл голову Данилы Хотулёва – 2:0. А через минуту Джимми Марин воспользовался провалом казанской обороны, убежал по правому краю и из-под Рожкова точно пробил в дальний угол – 3:0. Разгром.

Казанцы уступили в последнем матче 23-го тура, а футболисты Деограсии благодаря этому успеху выбрались из зоны стыковых матчей.