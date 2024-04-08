Акинфеев рассказал, каков Роналду на поле

Опытный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о матчах против Криштиану Роналду. По словам Акинфеева, Роналду на футбольном поле очень эмоционален.

«Из него такая энергия прёт, он просто не останавливается. Бежит, толкается, эмоции бесконечные, всегда нацелен на удар», - цитирует Акинфеева Sports.ru.

Во вторник Игорю Акинфееву исполнилось 38 лет. За более чем 20 сезонов в ЦСКА голкипер провёл больше 750 официальных матчей. Если говорить о сборной России, то международную карьеру Акинфеев завершил после чемпионата мира – 2018.

Отметим, что Криштиану Роналду на клубном уровне сейчас играет за «Аль-Наср».

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