Акинфеев указал на отличительную черту Месси

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о Лионеле Месси. Вратарь играл против звёздного аргентинца в 2017 году в товарищеском матче сборных России и Аргентины.

Акинфеев указал на то, что Месси в определённый момент может «взорваться» на поле и сделать момент.

«Он действительно может долго стоять, а потом в нужный момент взрывается – и всё. Так у нас было: он простоял полтора тайма, а потом вышел один на один и перекинул меня. Рауш из пустых тогда вынес», - цитирует Акинфеева Sports.ru.

В ноябре 2017 года сборная Аргентины обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственного гола в концовке встречи стал нападающий Серхио Агуэро.

Отметим, что Месси по ходу своей карьеры восемь раз выигрывал «Золотой мяч».