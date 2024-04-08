Увольнение из «Кубани» стало вторым для Евсеева за сезон

Крайне неудачным выходит текущий сезон для Вадима Евсеева. Вечером понедельника стало известно, что Вадим Валентинович покидает «Кубань», аутсайдера Мелбет-Первой лиги.

Напомним, что начинал сезон Евсеев как рулевой воронежского «Факела» из РПЛ. Однако под его руководством «огнеопасные» вчистую провалили старт сезона в Премьер-лиге, поэтому тренера решено было уволить. На его место пришёл в сентябре Сергей Ташуев, почти сразу давший положительный результат.

Ранее в тренерской карьере Евсееву довелось поработать в штабе пермского «Амкара», а также главным тренером «красно-чёрных» во времена РПЛ. Также он тренировал «Текстильщик», «СКА-Хабаровск», «Уфу» и «Шинник» в качестве главного тренера.

Евсеев уволен из «Кубани»