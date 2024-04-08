«Рубин» потерял Даку из-за травмы, форварду летом предстоит сыграть на Евро

Во втором тайме матча «Оренбург» - «Рубин» форвард казанского клуба Мирлинд Даку не смог продолжить игру. На 66-й минуте нападающего увели с поля сотрудники медицинской бригады «Рубина». В конце первого тайма Мирлинду также оказывали помощь, но после он смог продолжить игру.

Надеемся, что травму албанец если и получил, то не серьёзную. Ведь Даку – форвард национальной сборной Албании, которой летом предстоит сыграть на Евро-2024 в Германии. В любом случае, все подробности повреждения станут известны только после заключения врачей.

Текстовая трансляция матча «Оренбург» - «Рубин» доступна на нашем портале. Южноуральцы ведут благодаря голу Дмитрия Воробьёва.