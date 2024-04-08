Николай Заболотный назвал чудом серебро «Сочи» в РПЛ

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вспомнил сезон, в котором команда завоевала серебряные медали РПЛ.

Напомним, «Сочи» финишировал на втором месте в чемпионате России в сезоне-2021/22. На тот момент команду возглавлял действующий тренер ЦСКА Владимир Федотов.

«По игре мы это заслужили. Выглядели мы хорошо, особенно вторую часть чемпионата. Были на голову сильнее всех, кроме «Зенита», — приводит слова Заболотного «Чемпионат».

При этом футболист считает, что в определенной степени это было чудо, но момент был очень приятным.

В нынешнем сезоне «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 22 матчах.