Борис Игнатьев назвал основную причину поражения «Динамо» от «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «Динамо» в матче со «Спартаком».

«При равной игре «Динамо» допустило ошибки, которые привели к конечному результату. «Бело-голубые» потеряли уверенность, а болельщики разочаровались из-за поражения. Матч был эмоциональный. Было много единоборств и необоснованных потерь. Основная причина поражения «Динамо» – это невезение. «Спартаку» повезло, что Лещук допустил две серьезные ошибки, а Максименко их не допускал», – сказал Игнатьев.

Напомним, что «Спартак» добился волевой победы над «Динамо» на поле соперника со счётом 2:1.