Воробьёв прервал длительную серию без голов за «Оренбург»

Дмитрий Воробьёв вечером понедельника в матче его клуба, «Оренбурга» против «Рубина» в рамках Российской премьер-лиги забил гол. Случилось это на 58-й минуте матча.

Любопытно, что этот гол стал первым для Воробьёва за южноуральский клуб в официальных матчах с 6 ноября прошлого года. Тогда Воробьёв забил «Ростову».

С тех пор у нападающего не было голов и даже голевых передач в восьми подряд официальных матчах. Но сериям свойственно заканчиваться.

Следить за текстовой трансляцией концовки матча «Оренбург» - «Рубин» можно на нашем портале. Южноуральский клуб по-прежнему ведёт, перевес минимальный.