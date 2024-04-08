Андрей Мостовой признался, что Кузяев зовёт его в «Гавр»

Минувшим летом Далер Кузяев, бывший полузащитник «Зенита» сменил Питер на Францию. Теперь он выступает в Лиге 1 за «Гавр».

Андрей Мостовой, российский полузащитник питерского клуба признался, что бывший одноклубник зовёт его в страну багета, сыра и вина.

«Зовет ли меня Кузяев к себе? Да! Главное, чтобы он и его команда не вылетели из чемпионата», - говорит Мостовой Metaratings.

Напомним, что клуб Кузяева идёт довольно близко к зоне вылета. У коллектива 14 место и 28 очков, от опасного 16 места отрыв составляет всего два балла, а от зоны прямого вылета – пять.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на то, что Кузяев смог дать интервью после матча на французском языке.