Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой признался, что Кузяев зовёт его в «Гавр»

08 Апреля 2024 • 18:24 Комментировать

Минувшим летом Далер Кузяев, бывший полузащитник «Зенита» сменил Питер на Францию. Теперь он выступает в Лиге 1 за «Гавр».

Андрей Мостовой, российский полузащитник питерского клуба признался, что бывший одноклубник зовёт его в страну багета, сыра и вина.

«Зовет ли меня Кузяев к себе? Да! Главное, чтобы он и его команда не вылетели из чемпионата», - говорит Мостовой Metaratings.

Напомним, что клуб Кузяева идёт довольно близко к зоне вылета. У коллектива 14 место и 28 очков, от опасного 16 места отрыв составляет всего два балла, а от зоны прямого вылета – пять.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на то, что Кузяев смог дать интервью после матча на французском языке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Александр Мостовой Далер Кузяев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
100 мин
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
3
0
2.41 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
18:52 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев указал на отличительную черту Месси
18:46 · Россия. Премьер-лига
Увольнение из «Кубани» стало вторым для Евсеева за сезон
18:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев уволен из «Кубани» официально
18:34 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» потерял Даку из-за травмы, форварду летом предстоит сыграть на Евро
18:32 · Россия. Премьер-лига
Николай Заболотный назвал чудом серебро «Сочи» в РПЛ
18:30 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал основную причину поражения «Динамо» от «Спартака» эксклюзив
18:29 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв прервал длительную серию без голов за «Оренбург»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой признался, что Кузяев зовёт его в «Гавр»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Смолов продлил безголевую серию в РПЛ до 12 матчей
18:20 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» оценили успехи Кузяева в изучении французского языка
18:15 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев: ЦСКА ещё может побороться за чемпионство
18:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Ростова» официально
17:51 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев не собирается играть в Медиалиге
17:51 · Россия. Премьер-лига
Обляков объяснил иногда неудачные вторые таймы ЦСКА
17:45 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев представил первое утро после завершения карьеры
Все новости
Рекомендуем