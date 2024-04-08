Смолов продлил безголевую серию в РПЛ до 12 матчей

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов снова не смог забить.

7 апреля «Динамо» проиграло на своем поле «Спартаку» в рамках 23-го тура чемпионата России. 34-летний Смолов вышел на замену на 74-й минуте и не отметился голевыми действиями.

Минувший матч РПЛ стал для Смолова уже 12-м подряд, в котором нападающий не смог поразить ворота соперника. Стоит отметить, что без учета пенальти Смолов не забивает уже 18 матчей.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, сейчас у Смолова худшая безголевая серия в карьере с момента его знаменитой серии из 45 матчей (2011-2014).

Добавим, что свой последний гол в чемпионате Смолов забил в сентябре, поразив ворота «Пари НН».