В «Зените» оценили успехи Кузяева в изучении французского языка

С лета прошлого года Далер Кузяев, бывший игрок «Зенита» выступает в чемпионате Франции, где защищает цвета местного «Гавра». Ранее после игры Лиги 1 с «Лансом» Кузяев дал интервью на французском языке.

Александр Медведев, председатель правления «Зенита» оценил владения французским языком у Далера.

«Je ne parle pas français. Естественно, я рад тому, что Далер смог дать интервью на французском языке», - говорит Медведев порталу Metaratings.

В свой 31 год Кузяев смог в этом сезоне провести уже 27 матчей за «Гавр», в активе россиянина уже три забитых гола за команду и две голевые передачи.