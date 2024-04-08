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Файзуллаев: ЦСКА ещё может побороться за чемпионство

08 Апреля 2024 • 18:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
13.04 19:30

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос, остаётся ли команда в чемпионской гонке.

«На мой взгляд, да. Мы можем бороться за первое место. Игра у нас получается», — приводит слова Файзуллаева «РБ Спорт».

Вингер добавил, что «Зенитом» можно играть и можно его побеждать.

В этом сезоне 20-летний футболист появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров, забил три гола и оформил девять ассистов.

После 23 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Владимира Федотова 36 набранных очков. Отставание «армейцев» от идущего на третьей строчке «Динамо» составляет всего два балла.

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