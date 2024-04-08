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«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Ростова» официально

08 Апреля 2024 • 18:03 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Московский «Спартак» подписал полузащитника и капитана молодёжной команды «Ростова» Абдулло Джебова. Об этом сообщает пресс-служба столичного коллектива. Срок контракта игрока с «красно-белыми» не разглашается.

В прошлом розыгрыше молодежной футбольной лиги 19-летний футболист принял участие в 19 матчах, в которых забил пять голов и записал на свой счет девять ассистов.

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 70 тысяч евро. Рыночная цена Джебова составляет 100 тысяч евро.

Добавим, что на счету Джебова четыре матча за сборную России до 18 лет и один забитый мяч.

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