«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Ростова»

Московский «Спартак» подписал полузащитника и капитана молодёжной команды «Ростова» Абдулло Джебова. Об этом сообщает пресс-служба столичного коллектива. Срок контракта игрока с «красно-белыми» не разглашается.

В прошлом розыгрыше молодежной футбольной лиги 19-летний футболист принял участие в 19 матчах, в которых забил пять голов и записал на свой счет девять ассистов.

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 70 тысяч евро. Рыночная цена Джебова составляет 100 тысяч евро.

Добавим, что на счету Джебова четыре матча за сборную России до 18 лет и один забитый мяч.