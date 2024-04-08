Обляков объяснил иногда неудачные вторые таймы ЦСКА

Уже не один раз с момента возобновления сезона в России весной московский ЦСКА упускал своё преимущество во втором тайме. Иван Обляков, один из полузащитников армейского клуба объяснил, почему так происходит.

«Нас прижимают, мы словно начинаем чего‑то бояться. У нас сильные игроки, способные хорошо действовать под давлением. Но была какая‑то боязнь ошибиться, из‑за этого были такие вторые таймы», - рассказал Обляков телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА на данный момент набрал 36 очков и занял чистое четвёртое место в РПЛ. От первой тройки армейский клуб отделяют всего лишь два балла.

Ранее экс-армеец Евгений Алдонин оценил потенциальные шансы ЦСКА на место в первой тройке.