Акинфеев представил первое утро после завершения карьеры

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев представил своё первое утро после завершения футбольной карьеры.

«Проснусь, сделаю кофе и скажу: «Ура, наконец-то всё закончилось», - рассказал Акинфеев в интервью Sports.ru.

По словам Акинфеева, завершение карьеры не будет для него трагедией. Капитан ЦСКА отметил, что в жизни, помимо футбола, есть много интересных вещей. Акинфеев сказал, что сейчас он развивает новый вид футбола – кипербол.

В понедельник Игорю Акинфееву исполнилось 38 лет. За ЦСКА голкипер провёл более 750 матчей.

Добавим, что на текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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