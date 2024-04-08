Файзуллаев рассказал, в какой топ-лиге хотел бы поиграть

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился информацией о том, в каком европейском чемпионате он хотел бы попробовать свои силы.

«В каком чемпионате хотели бы поиграть? В Испании», — приводит слова 20-летнего футболиста портал «РБ Спорт».

Файзуллаев защищает цвета ЦСКА с прошлого лета. На счету узбекистанского игрока 23 выхода на поле, три забитых мяча и девять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Файзуллаева со столичным клубом рассчитано до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.

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