Руслан Нигматуллин дал совет Лещуку

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук переживает спад. Футболист только за два последних матча РПЛ он сумел пропустить шесть голов, а в последнем матче против «Спартака» (1:2), можно сказать, привёз в свои ворота два гола и подарил принципиальному сопернику победу.

Руслан Нигматуллин адресовал Лещуку совет в столь непростой период карьеры.

«С ошибок Лещука всё началось в матчах с «Ростовом» и «Спартаком». Один раз можно ошибиться, но постоянные ошибки говорят о плохой форме. Сейчас ему посоветую абстрагироваться, не читать новости и соцсети, а просто работать», - говорит Нигматуллин «Матч ТВ».

Напомним, что сменщиком Лещука в «Динамо» является опытнейший Антон Шунин.

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