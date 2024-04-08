Файзуллаев: «Стараюсь не думать о «Баварии»

Вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о слухах, которые связывают его с «Баварией».

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб следит за 20-летним футболистом.

«Стараюсь не думать об этом. У меня контракт с ЦСКА и сфокусирован только на этом», — заявил Файзуллаев «РБ Спорту».

Напомним, футболист выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В нынешнем сезоне в составе «красно-синих» Файзуллаев появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров, забил три мяча и стал автором девяти результативных передач.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Файзуллаева в пять миллионов евро.