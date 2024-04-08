Кузьмичёв считает, что Бабич не сильнее Джикии

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об игре защитника «красно-белых» Срджана Бабича.

Специалист считает, что нельзя оценивать игру Бабича по одному матчу с «Динамо», в который он хорошо себя проявил. По мнению Кузьмичёва, у Бабича есть определенный набор качеств, но он не превосходит Джикию.

«Я бы не сказал, что он чем-то сильнее Джикии. Бабич выиграл конкуренцию у Джикии не по-спортивному. Есть какие-то другие моменты», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

27-летний Бабич пополнил состав «Спартака» в летнее трансферное окно. За это время он сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отметился тремя голами.