Алдонин: «У ЦСКА хорошие шансы на борьбу за бронзу»

Бывший хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы армейского клуба финишировать в первой тройке РПЛ по итогу текущего сезона.

«Все теряют очки, спотыкаются, поэтому у ЦСКА хорошие шансы для того, чтобы включиться в борьбу за бронзовые медали, не выпадать из неё. Надо демонстрировать стабильную игру, побеждать. Если это будет, можно будет замахиваться и на места повыше», - говорит Алдонин для Legalbet, добавив, что аппетит приходит во время еды, как говорится.

Напомним, в минувшие выходные «армейцы» разгромили дома в Москве воронежский «Факел» (4:1). Эта победа приблизила ЦСКА к первой тройке на расстояние в два очка. Теперь у «красно-синих» 36 очков, а у московского «Динамо» - 38.