В «Пари НН» отреагировали на информацию о порванных «крестах» Марадишвили

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о травме опорного полузащитника Константина Марадишвили.

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист порвал крестообразную связку колена в матче с «Краснодаром» (3:4).

«К сожалению, у Кости разрыв крестообразной связки. На этой неделе собираем документы и отправляем его на лечение в Германию», — заявил Мелик-Гусейнов «Чемпионату».

Марадишвили пополнил состав «Пари НН» прошлой зимой, перебравшись из «Локомотива» на правах аренды. За нижегородцев хавбек сыграл в трех матчах и не записал на свой счет ни одного результативного балла.

Марадишвили порвал крестообразную связку