Марадишвили порвал крестообразную связку

Опорный полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили больше не сыграет в текущем сезоне чемпионата России.

Как стало известно «Чемпионату», после медицинского обследования 24-летнему хавбеку диагностировали разрыв крестообразной связки колена.

Напомним, Марадишвили получил травму в минувшей игре РПЛ с «Краснодаром» (3:4) и был заменен уже в первом тайме.

Добавим, что Марадишвили присоединился к нижегородскому клубу минувшей зимой на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит «Локомотиву».

За «Пари НН» хавбек успел провести всего три матча, в которых не отметился голевыми действиями.