Деограсия хочет выиграть для пострадавших от наводнения

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Следите ли вы за новостями, за погодой, тем, что происходит в Оренбурге и области? Могло ли это как-то повлиять на подготовку команды к сегодняшней игре?

- Что касается нашего тренировочного процесса, это нам никак не мешало, а что касается ситуации и погодных условий, которые происходят сейчас, клуб и игроки, мы постарались помочь финансово, понимая, что сейчас очень много семей теряют свои дома, свою одежду и так далее. Поэтому сейчас наши мысли с ними. Желаем, чтобы эта ситуация прошла как можно быстрее.

- Насколько сегодня вам удобно завершать тур, когда вы и ваши футболисты знаете, как сыграли соперники? Сегодня есть шанс поправить свое турнирное положение.

- У нас на один день было больше отдыха после кубкового матча против «Ахмата» на выезде. Что касается результатов других команд, выиграют или проиграют, если команда соперника проиграет, это может нам помочь. Но все равно мы только смотрим на нас, понимаем, что только нам нужно выигрывать и делать свою работу.

- Сегодняшний состав «Оренбурга» точно такой же, как и в Воронеже, но там сыграли вничью и не забили мячей. Можно ли говорить, что вы довольны этим составом и тем, как команда готова биться сегодня против «Рубина»?

- Понятное дело, что все хотят выиграть. Что касается матча против «Факела», я остался доволен тем, как наша команда отработала, была высокая интенсивность, ребята играли с желанием. Что касается игры против «Ахмата», хотя играл другой состав, я тоже остался доволен. Это говорит о том, что все наши игроки готовы к матчам. Сегодня мы играем дома, знаем наше поле и трибуны. Сегодня нужно набирать эти важные очки для нас.

Я еще хотел бы поддержать всех людей, у которых сейчас сложная жизненная ситуация из-за погодных условий. Наши мысли с ними. Постараемся сегодня выиграть и эту победу посвятить именно этим людям, а также нашему игроку Тимофею Мартынову, который получил серьезную травму. Мы тоже думаем о нем. Поэтому сегодня нужно побеждать.