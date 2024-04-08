Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «Динамо» в матче со «Спартаком».

«В Каббале есть понятие Келим – божественный сосуд. Динамовский футбольный сосуд разбили его руководители в 21 веке и он стал некошерным, ритуально нечистым…

Поэтому, без тшувы, раскаяния и определённой процедуры очищения, которую я могу раскрыть, «Динамо» в решающие моменты своей современной истории будет сталкиваться с такими катастрофами, как вчерашний казус Лещука. А кто станет на пути чемпионского света в загрязнённый радиоактивный и поврежденный динамовский келим – «Спартак», Лещук или кто- то ещё – не имеет значение», – сказал Воробьев.