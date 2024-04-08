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Рахимов: «Недавний кубковый матч «Оренбурга» не имеет значения»

08 Апреля 2024 • 16:54 Комментировать
Оренбург
0:0
Рубин
1 2.45 X 3.20 2 3.15
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Сегодня в заявке нету Дюпина и Безрукова. Насколько это потеря, насколько адекватной будет замена, что с этими ребятами?

- К сожалению. Есть определенные проблемы, есть травмы, поэтому их сегодня нет в заявке. Вместо них выйдут другие игроки. Шамов выйдет в воротах, и Рожков выйдет на позиции левого защитника. Естественно это игроки, которые хотят себя проявить, это их возможность и шанс. Мы уверены, что они себя достаточно хорошо чувствуют и сегодня постараются себя проявить.

- Для вас имеет значение, что «Оренбург» играл в Кубке на неделе? При подготовке своей учитывали этот момент?

- А какое это имеет значение, если «Оренбург» сегодня играет с 10 игроками новыми?  Я думаю, что у них параллельно шла подготовка к нашему матчу, так как не было 10 основных игроков на Кубок. Поэтому мы в принципе во внимание эту игру не брали.

- Насколько удобно и комфортно чисто эмоционально завершать тур, когда знаешь, как сыграли соперники?

- Не имеет значения. Я считаю, что нам не нужно смотреть на соперника. Мы должны просто стараться показать свою игру и проявить свои лучшие качества.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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