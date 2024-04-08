«Лещук помог Абаскалю остаться в «Спартаке» — Дьяков

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

В 23-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел в гостевом матче «Динамо» со счетом 2:1, перевернув игру за 15 минут до конца поединка.

«То, что Лещук помог Абаскалю остаться в «Спартаке» — очевидно. Я думал, что в перерыве у Абаскаля был куплен билет в один конец, но Лещук отменил бронь», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до конца следующего сезона.