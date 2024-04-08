Николай Заболотный – о переходе в «Спартак»: Я не мстил «Зениту»

Страж ворот «Сочи» Николай Заболотный вспомнил, как в своё время он, воспитанник «Зенита», перешёл в «Спартак». По словам футболиста, тогда речь не шла о мести «сине-бело-голубым».

«Родной клуб не предложил мне контракт, руки были развязаны. Это не было местью. Или чем-то ещё. «Спартак» предложил хорошие условия, это большой клуб», - слова Заболотного приводит «Чемпионат».

В сезоне 2023/2024 Николай Заболотный провёл 18 матчей, в которых пропустил 28 голов. На текущий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Спартака» на своём поле.