Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николай Заболотный: «Карпин всегда выжимает максимум»

08 Апреля 2024 • 16:46 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Экс-вратарь «Спартака» Николай Заболотный высказался о бывшем главном тренере «красно-белых» Валерии Карпине.

«Это тренер, который всегда выжимает максимум. Что сейчас с «Ростовом», что со «Спартаком», — приводит слова Заболотного «Чемпионат».

Футболист отметил, что при Карпине «Спартак» всегда прибавлял в нужный момент, ведь при нем команда два раза выходила в Лигу чемпионов.

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год с небольшим перерывом в 2012 году. Под руководством Карпина «красно-белые» дважды завоевали серебряные медали РПЛ и доходили до четвертьфинала Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Николай Заболотный Сочи ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Апреля
15:31
Соболев — о плотности в таблице: «Для «Спартака» это плюс»
15:23
Соболев — о календаре «Спартака»: «Это кайф»
15:01
Зиньковский признан лучшим игроком марта в «Спартаке»
14:01
Дьяков согласился с Геничем, что Соболева нельзя назвать лучшим игроком матча «Динамо» – «Спартак»
13:50
Дьяков: «Ростов» мог забить «Динамо» 7-8 голов, зато «Спартаку» команда Лички ничего не позволила
13:42
Бушманов считает Бабича одним из лучших защитников в РПЛ
07 Апреля
22:48
«Спартак» не уволит Абаскаля до матча с «Сочи»
22:28
Зиньковский назвал задачу «Спартака» на остаток сезона
15:37
Жоаозиньо: «Буду рад вернуться обратно в Россию»
11:59
Кравцов: «Ростов» не удивил» 1
00:12
Тарханов: Думаю, что «Сочи» останется в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18 мин
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
0
0
2.41 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
17:11 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили порвал крестообразную связку
17:03 · Россия. Премьер-лига
Деограсия хочет выиграть для пострадавших от наводнения
16:54 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Недавний кубковый матч «Оренбурга» не имеет значения»
16:52 · Россия. Премьер-лига
«Лещук помог Абаскалю остаться в «Спартаке» — Дьяков
16:46 · Россия. Премьер-лига
Николай Заболотный – о переходе в «Спартак»: Я не мстил «Зениту»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Николай Заболотный: «Карпин всегда выжимает максимум»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Кафу назвал три клуба РПЛ, которые знают в Бразилии
16:34 · Россия. Премьер-лига
«Ключевую роль в победе «Спартака» сыграл Бабич» — Бояринцев
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:20 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, как извиняется за ошибки
16:01 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: Думаю, что Лещук сможет выйти более сильным после ошибок
15:52 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, как бы изменил правило пенальти
15:38 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Мы бились друг за друга, я очень горжусь этим»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Соболев — о плотности в таблице: «Для «Спартака» это плюс»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Соболев — о календаре «Спартака»: «Это кайф»
Все новости
Рекомендуем