Николай Заболотный: «Карпин всегда выжимает максимум»

Экс-вратарь «Спартака» Николай Заболотный высказался о бывшем главном тренере «красно-белых» Валерии Карпине.

«Это тренер, который всегда выжимает максимум. Что сейчас с «Ростовом», что со «Спартаком», — приводит слова Заболотного «Чемпионат».

Футболист отметил, что при Карпине «Спартак» всегда прибавлял в нужный момент, ведь при нем команда два раза выходила в Лигу чемпионов.

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год с небольшим перерывом в 2012 году. Под руководством Карпина «красно-белые» дважды завоевали серебряные медали РПЛ и доходили до четвертьфинала Лиги Европы.