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«Ключевую роль в победе «Спартака» сыграл Бабич» — Бояринцев

08 Апреля 2024 • 16:34 Комментировать
Динамо Москва
1:2
Спартак Москва

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился комментарием об игре защитника «красно-белых» Срджана Бабича в минувшем дерби с «Динамо».

Напомним, встреча 23-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Ключевую роль в победе «Спартака» сыграл Бабич, который очень хорошо поработал в обороне. Это и решило исход встречи», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Бабич принял участие в 19 матчах «Спартака» и стал автором трех забитых мячей.

После 22 сыгранных встреч «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

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