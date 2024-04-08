«Ключевую роль в победе «Спартака» сыграл Бабич» — Бояринцев

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился комментарием об игре защитника «красно-белых» Срджана Бабича в минувшем дерби с «Динамо».

Напомним, встреча 23-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Ключевую роль в победе «Спартака» сыграл Бабич, который очень хорошо поработал в обороне. Это и решило исход встречи», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Бабич принял участие в 19 матчах «Спартака» и стал автором трех забитых мячей.

После 22 сыгранных встреч «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.