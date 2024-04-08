Акинфеев рассказал, как извиняется за ошибки

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об ошибках. По словам футболиста, после допущенных ошибок нужно приносить извинения команде. Акинфеев отметил, что извиняется по-простому.

«Форма извинений самая простая: «Ребята, извините, я насрал», - цитирует Акинфеева Sports.ru.

В понедельник Акинфеев отмечает день рождения – вратарю ЦСКА исполнилось 38 лет.

Напомним, что в воскресенье ЦСКА в чемпионате разгромил на своём поле «Факел» со счётом 4:1. На текущий момент команда Владимира Федотова располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Акинфеев рассказал, как бы изменил правило пенальти