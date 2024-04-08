Кафанов: Думаю, что Лещук сможет выйти более сильным после ошибок

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука в минувшем поединке со «Спартаком» (1:2).

Специалист отметил, что, конечно, Лещук не смог зафиксировать мяч, но здесь есть и вина защитников, которые не страховали своего вратаря.

«Вратарская доля нелегкая. Выходить после таких ошибок более сильным, тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет!» — заявил Кафанов Metaratings.

В нынешнем сезоне 28-летний Лещук принял участие в 16 матчах во всех турнирах, пропустил 23 гола и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.