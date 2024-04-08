Акинфеев рассказал, как бы изменил правило пенальти

Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о правиле, которое регулирует исполнение одиннадцатиметрового удара в футболе.

По мнению Акинфеева, сейчас правила пенальти являются очень строгими по отношению к вратарям. Капитан ЦСКА указал на то, что голкиперу во время пенальти нельзя делать ничего, в то время как бьющий футболист может делать паузы и подпрыгивать, отвлекая вратаря.

Акинфеев сказал, что разрешил бы голкиперам немного выходить из линии ворот во время пенальти.

«Я бы разрешил выходить вперед хотя бы на метр – вот это точно чуть помогло бы вратарям», - цитирует Акинфеева Sports.ru.

Акинфеев также вспомнил, что когда он отбивал свой первый пенальти в Самаре, то выбежал с линии где-то на два метра. По словам вратаря ЦСКА, раньше так делали все вратари.