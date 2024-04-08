Будущее главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля остаётся обсуждаемой темой. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в руководстве московского клуба нет единой позиции по будущему испанского специалиста.

Так, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал выступает за то, чтобы уволить Абаскаля уже сейчас. А вот генеральный директор клуба Олег Малышев считает, что испанец должен доработать сезон с командой.

По нашим данным, решение по Абаскалю в «Спартаке» будет приниматься во вторник.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» обыграл «Динамо» в дерби со счётом 2:1.