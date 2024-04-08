Соболев: «Мы бились друг за друга, я очень горжусь этим»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о минувшей победе в столичном дерби с «Динамо».

Игра 23-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1. Соболев отметился дублем и принес победу своей команде.

«Мы действительно играли как команда. Мы бились друг за друга, верили друг в друга. Я очень горжусь этим», — заявил Соболев пресс-службе «красно-белых».

По итогам 23 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Гильермо Абаскаля 35 очков. Отставание столичного клуба от топ-3 составляет три балла.

13 апреля «Спартак» сыграет на выезде против «Сочи». Старт поединка запланирован на 14:00 по мск.