Соболев — о плотности в таблице: «Для «Спартака» это плюс»

Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о том, является ли плюсом для команды плотность в турнирной таблице РПЛ.

— На данный момент для нас, конечно, это плюс, потому что, как мы видим, все ошибаются. Главное, чтобы мы не ошибались, — цитирует Соболева пресс-служба «красно-белых».

Форвард отметил, что такая плотность добавляет зрелищности всему чемпионату.

В текущем сезоне 27-летний Соболев провел 24 матча во всех турнирах, стал автором девяти забитых мячей и семи ассистов.

После 23 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, отставая от лидирующей тройки на три балла.