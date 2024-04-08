Соболев — о календаре «Спартака»: «Это кайф»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился комментарием о календаре команды в апреле.

В этом месяце «Спартак» уже сыграл с «Зенитом» и «Динамо», а в следующих матчах встретится с «Сочи», «Зенитом», «Ростовом», ЦСКА и «Локомотивом». Отметим, что «Спартаку» предстоит провести четыре матча на выезде.

«Мне кажется, любому футболисту нравится такой график, когда много игр, и ты все время в тонусе, все время играешь. Для любого это только кайф», — цитирует Соболева пресс-служба столичного клуба.

После 22 сыгранных матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 35 очков.