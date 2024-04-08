Деменко высказался о причинах поражения «Динамо» от «Спартака»

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дерби «Динамо» - «Спартак», в котором команда Абаскаля победила со счетом 2:1.

- Итог матча можно назвать неожиданным?

- Концовка игры понравилась, когда «Спартак» переломил ситуацию. Пусть и не без везения, и в результате ошибок соперника. Но в целом, «Динамо» выглядело гораздо интереснее и лучше. Поэтому гостям повезло.

- Имеете в виду ошибки Лещука?

- Не только. Все-таки после счета 1:0 у «Динамо» были стопроцентные моменты. Забей они второй мяч, неизвестно, как эта игра обернулась бы для «Спартака».

- В чем видите причины плохой реализации «Динамо», ведь у одного Тюкавина было несколько возможностей забить?

- Такое бывает. Реализация подвела. Казалось бы, уже мячу некуда деваться, но где-то здорово сыграл Максименко, где-то ребята подстраховали, где-то повезло. За счет старания проигранный матч обернулся победой.

- Можно ли претендовать на что-то с такой обороной, как у «Динамо»? Два мяча пропустили в Кубке от «Зенита», два от «Спартака», четыре от «Ростова».

- Самый сильный удар для команды Лички – это крупное поражение от «Ростова». А вчера нужно было просто набирать очки, но команда этого не сделала. Хотя Личка очень хорошо подготовил ребят к дерби в плане физики, мысли на поле. Но вчера его игроки волновались, ошибались и не подстраховывали друг друга. Даже взять ситуации с двумя пропущенными мячами, которые были одинаковые. Где находились защитники, которые должны были подбегать и помогать вратарю, чтобы не случилось добивания? Что-то происходит внутри команды. Есть недопонимание, концентрации не хватает.

- Но ведь Лещук не должен был отбивать мяч перед собой. Обычно вратари выносят его в сторону. В этом есть ошибка?

- Однозначно вина вратаря тут есть. Удар был не сильный, и нужно было просто ловить мяч. Он сам это понимает. А тут этот эпизод повторился дважды. Это говорит о том, что есть тенденция именно в действиях Лещука. Хотя до этого мы таких ошибок в его игре не видели.

- Абаскаль после матча сказал, что «Спартак» победил заслуженно. Почему он так заявил?

- Я не согласен. Он не прав. «Спартак» бился, был нацелен на то, чтобы отыграться. Но «Динамо» выглядело намного сильнее. Более заслуженными были бы 3:0 еще в начале второго тайма. Гости играли не очень хорошо, но они старались, не опустили руки. За это можно сказать ребятам спасибо. Но опасности они не создавали. Нельзя говорить о том, что «Спартак» победил заслуженно. Футболисты боролись, поэтому победа к ним пришла. А если говорить о «Динамо», то команда, которая бьется за чемпионство, не может так ошибаться.

- Один из авторитетных телеграм-каналов написал, что на этой неделе Абаскаль будет уволен, несмотря на результат матча с «Динамо». Допускаете такое?

- Мне кажется, руководители сами для себя еще не приняли решение. Нужно принять какое-то единое решение по тренеру. Но доверия к Абаскалю у них уже нет.

- Значит, не исключаете отставку после совета директоров, который пройдет во вторник?

- Думаю, что отставка возможна. Просто, как мне кажется, пока не могут решить вопрос по новому тренеру. Если решат вопрос кандидатуры, то завтра уже будет конкретика по Абаскалю. А новый наставник может спокойно доработать этот сезон, а со следующего с него начнут уже требовать.

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Елена Григорьевская