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Зиньковский признан лучшим игроком марта в «Спартаке» официально

08 Апреля 2024 • 15:01 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Вингер московского «Спартака» Антон Зиньковский стал лучшим игроком команды по итогам минувшего месяца. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

По сведениям источника, в опросе среди болельщиков Зиньковский набрал 52% голосов, опередив защитника Срджана Бабича (16%) и вратаря Александра Максименко (13%).

В марте 27-летний Зиньковский принял участие в четырех матчах во всех турнирах и отметился забитым мячом.

После 23 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

13 апреля «красно-белые» сыграют на выезде с «Сочи» в рамках 24-го тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский Александр Максименко Срджан Бабич ещё теги

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