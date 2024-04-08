Зиньковский признан лучшим игроком марта в «Спартаке»

Вингер московского «Спартака» Антон Зиньковский стал лучшим игроком команды по итогам минувшего месяца. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

По сведениям источника, в опросе среди болельщиков Зиньковский набрал 52% голосов, опередив защитника Срджана Бабича (16%) и вратаря Александра Максименко (13%).

В марте 27-летний Зиньковский принял участие в четырех матчах во всех турнирах и отметился забитым мячом.

После 23 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

13 апреля «красно-белые» сыграют на выезде с «Сочи» в рамках 24-го тура РПЛ.