Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Динамо».

- Игра «Спартака» разочаровала, несмотря на результат?

- Не то, чтобы разочаровала, просто «Динамо» было сильнее. Игроки этой команды только сами себя могут винить, что упустили победу. Практически весь матч «Динамо» вело в счете, а у «Спартака» ничего впереди не получалось. У хозяев наоборот было три стопроцентных момента. Но дальше получились две непонятные ошибки Лещука. В наше время нам никто таких подарков не делал. Тем более два раза подряд. А «Спартак» не показал ничего особенного. Но так бывает. Возможно, этот матч станет переломным моментом, и подопечные Абаскаля начнут забивать и выигрывать.

- Календарь игр этому не благоволит.

- У «Спартака» всегда было так, что чем сложнее, тем лучше играла команда.

- Абаскаль после матча сказал, что «Спартак» победил заслуженно. А вы как считаете?

- Нет. «Спартак» победил не заслуженно. «Динамо» только себя может упрекать, что упустило победу.

- В чем видите причины плохой реализации моментов «Динамо», ведь у одного Тюкавина было несколько возможностей забить?

- Все поют дифирамбы Тюкавину, что он чуть ли не лучший нападающий на данный момент, но вчера он два стопроцентных момента не забил в первом тайме и во втором, когда вышел один на один.

- Почему «Динамо» не удаются игры со «Спартаком»? В двенадцати матчах всего одна победа.

- Бывают неудобные соперники. Как бы игра не складывалась, результат всегда плохой. Это надо переломить, пережить.

- Можно ли претендовать на что-то серьезное с такой обороной, как у «Динамо»? Два мяча пропустили в Кубке от «Зенита», два от «Спартака», четыре от «Ростова».

- Тяжело. За призовые места еще есть шансы побороться, но на золото тяжело рассчитывать с такой обороной. Им надо с этим что-то делать, укреплять защитные редуты, как и «Спартаку».

- Один из авторитетных телеграм-каналов написал, что на этой неделе Абаскаль будет уволен, несмотря на результат матча с «Динамо». Допускаете такое?

- Абсолютно. Почему нет? Абаскаль не доказал, что является тем тренером, с кем «Спартаку» по пути. Игра не стабильная, результат тем более. «Спартак» остался на шестом месте. Это нормально? Нет.

- Но команда еще претендует на медали, да и в Кубке не все потеряно.

- И что? Я допускаю, что Абаскаля уволят в ближайшее время. Правда, редко бывает, что тренеров увольняют после победного матча. Пока он работает, а дальше будем смотреть.

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Елена Григорьевская