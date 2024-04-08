Соболев: Получается, что «Динамо» — мой любимый соперник

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился комментарием о своей высокой результативности в дерби с «Динамо».

Ранее «красно-белые» одержали победу над командой Марцела Лички со счетом 2:1. Оба мяча записал на свой счет Соболев.

«Динамо» — мой любимый соперник? Получается, любимый (улыбается), раз им больше всего забил за «Спартак». Главное, чтобы не последние голы (улыбается)», — цитирует Соболева клубная пресс-служба.

Стоит сказать, что в активе 27-летнего нападающего уже семь забитых мячей в ворота «Динамо» в форме «Спартака».

На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в РПЛ, набрав 35 очков за 22 игры.