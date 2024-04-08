Точилин считает, что «Динамо» остаётся в чемпионской гонке

Российский тренер Александр Точилин ответил на вопрос о том, продолжает ли «Динамо» оставаться в чемпионской гонке РПЛ.

Эксперт заявил, что в следующем туре «Зенит» и «Краснодар» сыграют между собой, поэтому у «Динамо» будет шанс приблизиться к лидерам.

«В чемпионате еще достаточно матчей, и у лидеров не такой большой отрыв от третьего места», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

После 23 туров «Динамо» занимает третью строчку в чемпионате России, набрав 38 очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.

Соперником «Динамо» в 24-м туре РПЛ станет екатеринбургский «Урал».