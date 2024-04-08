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Черчесов рассказал, где хочет работать

08 Апреля 2024 • 14:20 Комментировать (1)

Известный тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос, были ли у него предложения от российских клубов.

По словам Черчесова, к нему обращались российские клубы. Также тренер рассказал о том, что некоторые клубы из-за рубежа связывались с ним и хотели пообщаться. Впрочем, Черчесов сейчас не хочет работать за границей.

«Хочется в это неспокойное время не где-то работать, а у себя в стране. И быть полезным своей стране», - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В то же время Черчесов отметил, что на сегодняшний день у него нет серьёзных переговоров по поводу тренерской работы в России.

Как известно, Станислав Черчесов находится без клубной прописки с лета прошлого года после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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Комментарии (1) Все комментарии
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svk
08 Апреля 2024 в 15:11
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